Сильный ветер и дождь на юге РК привели к сбоям в работе аэропортов

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27-28 мая сильный ветер и дождь на острове Чечжудо и южном побережье стали причиной помех в работе местных аэропортов. По данным Корейской корпорации аэропортов, по состоянию на 20 часов 27 мая по всей стране были задержаны 123 рейса. Представитель корпорации заявил, что в настоящий момент дополнительных срывов работы аэропортов нет. Большинство проблем с авиарейсами возникли в районе южного побережья. 27 мая на острове Чечжудо был сильный дождь с ветром. Уровень осадков в горах Халласан превысил 440 мм. Движение транспорта было прекращено из-за затопления некоторых участков дорог. В Пусане власти объявили штормовое предупреждение. Там в 2 км от побережья затонуло судно водоизмещением 22 тонны. Капитан и механик пропали без вести. Третий член экипажа был спасён проходящим судном.