Семьи американских солдат, погибших и пропавших без вести в Корейской войне, посетят DMZ

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29 мая члены семей американских солдат, погибших или пропавших без вести в годы Корейской войны, посетят высоту Хвасальмори в демилитаризованной зоне, где ведутся поиски останков погибших. Об этом сообщили в управлении по делам патриотов и ветеранов РК. Предполагается, что в этом месте захоронены останки 200 южнокорейских солдат и 300 военнослужащих США, Франции и других стран, принимавших участие в Корейской войне. В настоящий момент раскопки проводит только министерство обороны РК без участия Севера, который пока не отреагировал на предложение начать совместные работы в рамках договорённости. К 1 мая было найдено 325 фрагментов останков, а также 23 тыс. различных предметов, в том числе бронежилеты, отличительные знаки французской армии и другие.