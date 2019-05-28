На этой неделе правительство РК приступит к реализации проекта оказания гуманитарной помощи Северу

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Министерство по делам воссоединения РК на этой неделе приступит к процедуре передачи международным гуманитарным организациям 8 млн долларов в фонд помощи Северу. Об этом сообщил 28 мая на встрече с журналистами представитель министерства. Проект будет рассмотрен в комитете по управлению фондами и Совете по поддержке межкорейских обменов. Он также отметил, что средства планируется предоставить в ближайшее время, учитывая срочность вопроса. Кроме того, представитель министерства заявил, что с Севером ведутся переговоры о посещении Кэсонского индустриального комплекса работавшими там южнокорейскими предпринимателями.