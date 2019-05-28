РК увеличивает инвестиции в развитие альтернативной энергетики

В этом году правительство РК вложит 902 млрд 900 млн вон или 760 млн долларов в исследования и разработки технологий чистой энергии. 28 мая представители министерства промышленности, торговли и энергетики РК приняли участие в четвёртой министерской встрече Mission Innovation и в десятой встрече по вопросам чистой энергии. Декларация Mission Innovation была объявлена в 2016 году. Страны-участницы проекта обязуются до 2021 года в два раза увеличить долю государственного инвестирования в альтернативную энергетику. К декларации присоединились 23 страны, в том числе РК, США, Великобритания, Япония, Китай. В этом году южнокорейский показатель составил 902 млрд 900 млн вон, что на 61,2% больше, чем в 2016 году. Цель к 2021 году составляет 1 трлн 120 млрд вон или 942 млн 600 тыс. долларов. Общий показатель всех участников проекта к 2021 году должен составить 30 млрд долларов.