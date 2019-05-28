Индекс ожиданий малого и среднего бизнеса на июнь сократился

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Индекс ожиданий малого и среднего бизнеса (SBHI) на июнь снизился на 1,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 86 пунктов. Такими стали результаты опроса, проведённого с 15 по 22 мая Корейской федерацией малого и среднего бизнеса среди 3.150 компаний. Показатель выше 100 пунктов указывает, что большинство предприятий настроены оптимистично в отношении ситуации в следующем месяце. Уровень ниже 100 пунктов указывает на обратное. Нынешний показатель на 4,2 пункта ниже, чем за тот же период прошлого года. В сфере производства отметка сократилась на 3,4 пункта до 87,1 пункта. В непроизводственной сфере показатель также снизился на 0,6 пункта до 85,4 пункта. В общем, прогнозы снижены в 17 различным наименованиям промышленной продукции.