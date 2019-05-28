В прошлом году сухопутная территория РК вновь увеличилась

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В прошлом году сухопутная территория РК увеличилась на 14 кв. км, составив 100.378 кв. км. Об этом сообщили 28 мая в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Отмечается, что увеличение связано с осушением прилегающих морских территорий, реализуемым в основном в сельскохозяйственных и промышленных целях. На этот раз это 8,4 кв. км в уезде Ёнам-гун провинции Чолла-Намдо и 1,1 кв. км в городе Сихын провинции Кёнгидо. Среди административных единиц первое место по площади занимает провинций Кёнсан-Пукто – 19% территории страны Далее следуют Канвондо - 16,8%, Чолла-Намдо - 12,3%.