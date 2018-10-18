США оставили РК в списке объектов наблюдения за валютной политикой

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Министерство финансов США оставило РК в контрольном списке стран, валютная политика которых заслуживает особого внимания. Данный список включён в полугодовой доклад, направленный во вторник в Конгресс США. В нём в общей сложности девять торговых партнёров Вашингтона. Кроме РК, это Китай, Япония, Германия, Италия, Ирландия, Сингапур, Малайзия и Вьетнам. Как отмечается в докладе, в настоящее время РК подпадает лишь под один из трёх критериев для признания страной- манипулятором валютным курсом. В прошлом году профицит её текущего платёжного баланса составил 4,7% ВВП, в то время как минфин США требует, чтобы он не превышал 2%. Под оставшиеся два критерия - профицит торгового баланса в торговле с США превышает 20 млрд долларов и государство регулярно вмешивается в деятельность валютного рынка – РК не подпадает. Если подобная ситуация сохранится, в следующем полугодовом докладе она будет исключена из контрольного списка.