Мун Чжэ Ин: Учения Ulchi Taegeuk помогут РК подготовиться к получению контроля над своими войсками в военное время

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Проходящие в настоящее время военно-гражданские учения Ulchi Taegeuk помогут РК подготовиться к получению контроля над своими войсками в военное время. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на состоявшемся в среду заседании Совета национальной безопасности. Способность защитить себя – это неизменная цель, которую ставит перед собой РК, будучи независимой страной, и она должна быть достигнута независимо от изменений условий безопасности,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он напомнил, что военная напряжённость на Корейском полуострове ослабла благодаря контактам Юга и Севера между собой, а также с США. Глава государства призвал не прекращать движения к миру, поскольку только в этом случае можно будет преодолеть любые трудности и открыть новую эру на Корейском полуострове. При этом нельзя ни на минуту забывать о национальной безопасности.