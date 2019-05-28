РК опустилась на 28-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности

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Международный институт развития менеджмента (IMD) присвоил РК 28-е место среди 63-х стран, опустив её на одну ступеньку по сравнению с прошлым годом. IMD - швейцарская организация, которая оценивает конкурентоспособность стран по 20 параметрам, разделённым на четыре категории: эффективность экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и деловой среды. По экономическим показателям, включающим внутреннюю экономику, международную торговлю и занятость, РК заняла 27-е место, опустившись на семь ступенек по сравнению с прошлым годом, поскольку темпы роста экспорта, инвестиций и занятости замедлились. В категории эффективности деловой среды РК опустилась на две ступени, заняв 20-е место из-за ухудшения ситуации в областях технологий и образования, но поднялась с 43-го на 34-е место в области эффективности бизнеса. По эффективности работы правительства РК заняла 31-е место, опустившись на две ступени. На первом месте в рейтинге Сингапур, на втором Гонконг, на третьем США. Китай занял 14-е место, Япония - 30-е, Россия – 45-е.