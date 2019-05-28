ООН: Взятки – условие выживания северокорейцев

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Жители КНДР вынуждены давать взятки местным чиновникам, чтобы выжить в собственной стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на опубликованный во вторник доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В нём говорится, что в первую очередь взятки вымогают у тех, кто занимается частным бизнесом, угрожая им уголовным преследованием. С другой стороны, жители КНДР вовлечены в коррупцию, будучи вынуждены совершать незаконные действия только для того, чтобы выжить. В настоящее время четверть северокорейцев испытывают хроническую нехватку продовольствия. Доклад основан на показаниях 214 северокорейских беженцев.