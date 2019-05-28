Японский суд отклонил требование корейцев удалить имена их родственников из списков в храме Ясукуни

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Токийский окружной суд вынес во вторник решение по иску 27 южнокорейцев, поданному в октябре 2013 года. Они требовали удалить из списков, хранящихся в токийском храме Ясукуни, имена их родственников, которые в период Второй мировой войны были вынуждены служить в японской императорской армии в качестве солдат или обслуживающего персонала. Наряду с японскими солдатами, они считаются погибшими за императора. Суд без объяснения причины отклонил все требования истцов, обязав их оплатить все судебные издержки. В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки японцев, погибших в войнах, начиная с середины XIX века. Среди них имена военных преступников, казнённых по приговору Токийского трибунала. В этой связи в соседних странах Азии храм считается символом империалистического прошлого и агрессии Японии.