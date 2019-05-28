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Правительство РК поддержит «новые двигатели экспорта» с целью стимулирования зарубежных поставок в условиях затянувшегося торгового конфликта между США и Китаем. Как сообщили в среду в министерстве промышленности, торговли и энергетики, первоочередную поддержку получат компании-производители аккумуляторных батарей, медицинского оборудования, косметики, сельскохозяйственной продукции, электромобилей и светодиодов. В период с января по апрель экспорт данных видов продукции увеличился, причём экспорт аккумуляторных батарей и электромобилей вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, в первом квартале южнокорейский экспорт сократился на 8,4%, а апрельский экспорт сократился на 2% по сравнению с прошлым годом.