В РК продолжает сокращаться рождаемость

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В марте этого года количество новорождённых сократилось в РК на 6,9% в годовом исчислении, составив 27.100 человек. Это самый низкий мартовский показатель с начала сбора соответствующей статистики в 1981 году. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, такая ситуация связана с изменениями в структуре населения и отказом молодых корейцев от вступления в брак из-за неблагоприятной экономической ситуации. Коэффициент рождаемости - среднее число рождений у одной женщины за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости – уменьшился в прошлом году до рекордно низкого уровня 0,98. Между тем, для поддержания численности населения на стабильном уровне в 51 млн человек коэффициент должен составлять 2,1.