Индекс ожидаемой деловой активности в РК вновь понизился

Прогнозы деловых кругов РК о состоянии экономики остаются на низком уровне. По данным Банка Кореи, представленным в среду, июньский индекс ожидаемой деловой активности (BSI) в сфере промышленности составил 73 пункта, что на 4 пункта ниже, чем в мае. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. Индекс для компаний-производителей составил 75 пунктов, понизившись на 2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс для непроизводственных компаний понизился на 5 пунктов, составив 72 пункта. 24% опрошенных руководителей компаний назвали главной проблемой вялое внутреннее потребление. Индекс рассчитан на основе опроса руководителей 3.172 компаний, проведённого с 14 по 21 мая.