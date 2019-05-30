Президент РК посетит с государственными визитами Финляндию, Норвегию и Швецию.

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С 9 по 16 июня президент РК Мун Чжэ Ин посетит с государственными визитами Финляндию, Норвегию и Швецию, сообщили 29 мая в администрации президента. С 9 по 11 июня Мун Чжэ Ин посетит Финляндию, где обсудит со своим финским коллегой Саули Нийнистё вопросы укрепления двусторонних отношений, активизации обменов в сфере стартапов, укрепления реального сотрудничества в целях обеспечения постоянного роста. С 11 по 13 июня пройдёт визит в Норвегию. Южнокорейский лидер встретился с королём Харальдом V и премьер-министром Эрной Сульберг. Стороны обсудят вопросы укрепления отношений, денуклеаризацию Корейского полуострова, создание экологичной экономики, укрепление сотрудничества в сферах освоения Северного полюса, судостроения и судоходства. С 13 по 15 мая Мун Чжэ Ин посетит Швецию. Там он обсудит с королём Карлом XVI Густавом и премьер-министром Стефаном Лёвеном план развития двусторонних отношений, в том числе, наращивание обменов в сферах технологий.