Спикер парламента РК призвал Россию оказать содействие в решении северокорейских проблем

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Россия в состоянии убедить Северную Корею в необходимости встать на путь построения передового государства и светлого будущего. Об этом заявил спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан, выступая в среду на пленарном заседании Совета Федерации России. Спикер высоко оценил роль России в том, что на Корейском полуострове начался процесс мирного урегулирования ситуации между Югом и Севером. Он отметил, что для установления мира на Корейском полуострове и решения северокорейских проблем необходима «мудрость» не только двух Корей и США, но и всего мирового сообщества. Установление мира на Корейском полуострове положит начало полномасштабному трёхстороннему сотрудничеству между двумя Кореями и Россией,- отметил Мун Хи Сан. По его словам, в 2020 году, когда будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений, есть все предпосылки для того, чтобы товарооборот между странами составил рекордные 30 млрд долларов. Спикер отметил также, что южнокорейская сторона готова приложить максимум усилий для развития межпарламентских контактов с Россией.