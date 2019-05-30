Патрик Шанахан: Северокорейские ракетные пуски - нарушение резолюций СБ ООН

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Недавние северокорейские ракетные пуски являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, Об этом заявил в беседе с журналистами в самолёте по пути в Джакарту исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Он подчеркнул, что задачей министерства обороны является поддержание санкционного режима в отношении Пхеньяна и готовности к возможному провалу попыток решить северокорейскую ядерную проблему дипломатическими средствами. Замечание Шанахана совпадает с высказыванием советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но противоречит словам президента США Дональда Трампа о том, что КНДР не нарушала резолюцию, поскольку запускала ракеты малой дальности.