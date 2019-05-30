Представители РК, США и Японии по северокорейским вопросам встретятся в Сингапуре

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Спецпредставитель США по Корейскому полуострову Стивен Бигэн, спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги встретятся в Сингапуре в рамках ежегодной Международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла Диалог». Как сообщили в госдепартаменте США, они обсудят вопросы достижения цели полной и необратимой денуклеаризации КНДР. «Шангри-Ла Диалог» является площадкой для обсуждения вопросов безопасности, поэтому участие в нём представителей внешнеполитических ведомств является нетипичным. В ходе диалога министры обороны стран АТР и Европы намерены обсудить текущие темы региональной и глобальной безопасности. Министр обороны РК Чон Гён Ду, как ожидается, проведёт серию двусторонних встреч с коллегами из США, Японии и других стран.