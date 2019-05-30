Министры обороны РК и США проведут переговоры в Сеуле

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3 июня в Сеуле состоится встреча министра обороны РК Чон Гён Ду и исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана. Стороны намерены обсудить вопросы, касающиеся проведения совместных военных учений двух стран, передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время и другие темы, связанные с функционированием военного альянса. Это вторая встреча глав оборонных ведомств после того, как Патрик Шанахан возглавил Пентагон. Ожидается также, что участники встречи познакомятся с работой специального постоянного военного комитета по вопросу передачи Сеулу оперативного контроля над войсками в военное время, который работу в марте. Министры обменяются мнениями о проведении намеченных на август совместных учений, которые ставят своей целью оценку оперативных возможностей южнокорейских военных в рамках подготовки к передаче Сеулу полного контроля над войсками в военное время.