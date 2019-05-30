В РК вводится усиленный режим оповещения о жаре и её последствиях

Photo : YONHAP News

С июня метеорологическая администрация РК введёт режим оповещения о влиянии погоды на различные виды жизнедеятельности. Это связано с ожидаемой жарой. Данная система нацелена на предотвращение возможного ущерба в зависимости от изменения погодных условий. В первую очередь это касается жары. В частности, на случай продолжительного сохранения высокой температуры воздуха прогноз об ущербе будет определяться по категориям здравоохранения, сельского хозяйства и животноводства, рыбного хозяйства, промышленности, транспорта и другим. В соответствии с ситуацией объявляются четыре уровня предупреждения о жаре, тогда как обычно речь идёт лишь о двух. В дальнейшем аналогичную систему планируется применять в отношении сильных ливней и холодов.