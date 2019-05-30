Вирус африканской лихорадки может распространиться в КНДР

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В КНДР возможно распространение заболевания свиней африканской лихорадкой, эпидемия которой зафиксирована в Китае. Об этом премьер-министр РК Ли Нак Ён написал на своей странице в одной из соцсетей. Представитель правительства впервые открыто отмечает факт распространения вируса в КНДР. Ли Нак Ён заявил, что необходимо принять меры предотвращения проникновения вируса на юг Корейского полуострова через диких кабанов. Это касается района демилитаризованной зоны и нижнего течения реки Имчжинган. В министерстве продовольствия, сельского, лесного хозяйства сообщили, что Север пока не делал официальных сообщений. В Международном эпизоотическом бюро (OIE) также не подтверждали факта распространения вируса на территории КНДР. Кроме того, в ведомстве отметили, что в настоящий момент принимаются профилактические меры по проверке диких кабанов в приграничной с Севером зоне.