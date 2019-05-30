Банки второго уровня ужесточат правила ипотечного кредитования

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Южнокорейские банки второго уровня ужесточат с июня правила ипотечного кредитования, поскольку власти стремятся замедлить рост задолженности домашних хозяйств и стабилизировать цены на жильё. Как сообщили в четверг в финансовом комитете РК, крупные коммерческие банки ужесточили правила с марта прошлого года, и это помогло стабилизировать темпы роста задолженности домохозяйств. По данным Банка Кореи, темпы роста задолженности в первом квартале этого года оказались самыми низкими за последние шесть лет. Сумма кредитов домохозяйств увеличилась в первом квартале на 4,9%, что является самым низким показателем за последние 15 лет.