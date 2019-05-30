Президент РК извинился перед гражданами страны за скандал вокруг утечки закрытых данных в МИД

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Президент РК Мун Чжэ Ин извинился перед гражданами страны за скандал вокруг утечки закрытой информации в МИД РК. Бывший советник-посланник посольства РК в США обвиняется в утечке содержания телефонного разговора между южнокорейским и американским президентами. Он передал конфиденциальные сведения депутату Национального собрания от оппозиционной партии Свободная Корея Кан Хё Сану. 29 мая, выступая на заседании кабинета министров, президент заявил, что произошло недопустимое. Глава государства отрицательно оценил попытки политических кругов использовать ситуацию в политической борьбе. Мун Чжэ Ин обещал приложить усилия для укрепления безопасности секретных данных и повышения дисциплины госслужащих. Он выразил глубокое сожаление по поводу заявлений партии Свободная Корея о том, что народ имеет право знать содержание подобных переговоров. Президент отметил, что речь идёт о телефонном разговоре глав двух стран, сложном в дипломатическом плане. Он призвал партию соблюдать элементарные правила в вопросах управления страной.