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Политика

Samsung Electronics занимает первое место в мире по продажам оборудования 5G

Write: 2019-05-30 16:08:55Update: 2019-05-30 16:18:02

Samsung Electronics занимает первое место в мире по продажам оборудования 5G

Photo : YONHAP News

Южнокорейская компания Samsung Electronics заняла первое место по доле оборудования связи пятого поколения 5G на мировом рынке. По данным американского аналитического агентства Dell’Oro, в четвёртом квартале  прошлого и первом квартале этого года продажи компании составили 37%  профильного рынка, что является крупнейшим показателем. Далее следуют Huawei – 28%, Ericsson - 27%, Nokia – 8%. Стоит отметить, что по итогам всего прошлого года на первом месте был китайский производитель Huawei с долей 31%. Доля Samsung Electronics составила лишь 6,6%. Нынешний успех Samsung объясняется резким ростом спроса, учитывая значительные инвестиции трёх южнокорейских телекоммуникационных компаний в создание сети связи 5G по всей стране. Между тем, по состоянию на первый квартал на Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось 70% всех мировых инвестиций в сферу 5G. 
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