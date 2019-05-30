Samsung Electronics занимает первое место в мире по продажам оборудования 5G

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Южнокорейская компания Samsung Electronics заняла первое место по доле оборудования связи пятого поколения 5G на мировом рынке. По данным американского аналитического агентства Dell’Oro, в четвёртом квартале прошлого и первом квартале этого года продажи компании составили 37% профильного рынка, что является крупнейшим показателем. Далее следуют Huawei – 28%, Ericsson - 27%, Nokia – 8%. Стоит отметить, что по итогам всего прошлого года на первом месте был китайский производитель Huawei с долей 31%. Доля Samsung Electronics составила лишь 6,6%. Нынешний успех Samsung объясняется резким ростом спроса, учитывая значительные инвестиции трёх южнокорейских телекоммуникационных компаний в создание сети связи 5G по всей стране. Между тем, по состоянию на первый квартал на Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось 70% всех мировых инвестиций в сферу 5G.