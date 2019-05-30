Пхеньян использует кибератаки для получения денежных средств

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Американские спецслужбы утверждают, что Север активизировал кибератаки в связи с экономическими сложностями, вызванными действием санкций. Об этом сообщила радиостанция Голос Америки, ссылаясь на представителя отдела кибербезопасности Федерального бюро расследований (ФБР), который 29 мая участвовал в дебатах в институте Аспена. Отмечается, что КНДР использует кибератаки на банки и другие финансовые учреждения с целью получения средств, острая необходимость в которых возникла из-за экономических сложностей. Глава Интеграционного центра сбора информации о киберугрозах (CTIIC) при Национальной службе разведки (DNI) Эрин Чо, также принявшая участие в дебатах, указала, что северокорейские кибератаки нацелены на сбор виртуальной валюты. Это является относительно новым способом кражи средств. По её словам, для предотвращения этого нужно многому научиться и решить много задач. Также было подчёркнуто, что ФБР сосредоточено на предотвращении подобных неправомерных действий КНДР и других стран.