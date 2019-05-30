Президент РК и премьер-министр Венгрии обсудили ход поисково-спасательных работ на Дунае

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Президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили в четверг по телефону ход поисково-спасательных работ после аварии прогулочного катера на Дунае, в результате которой погибли южнокорейские граждане. Южнокорейский лидер поблагодарил правительство Венгрии за оперативность в проведении спасательных работ и помощь пострадавшим. Виктор Орбан выразил готовность к сотрудничеству с южнокорейской стороной, которая направила в Венгрию своих спасателей и оперативную группу во главе с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва. Он сообщил также, что на место катастрофы направлены 200 водолазов и медиков. Прогулочный катер, на борту которого находились 33 южнокорейских туриста и двое членов экипажа затонул в среду вечером на Дунае напротив здания парламента Венгрии в центре Будапешта. Подтверждена гибель семи человек, семерых удалось спасти, 19 южнокорейских граждан и двое членов экипажа считаются пропавшим без вести.