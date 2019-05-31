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В мире

Венгерская полиция сообщила новые подробности трагедии на Дунае

Write: 2019-05-31 10:51:36Update: 2019-05-31 11:24:39

Венгерская полиция сообщила новые подробности трагедии на Дунае

Photo : YONHAP News

Венгерская полиция представила данные о месте обнаружения тел семи погибших в ходе крушения прогулочного катера на Дунае. Шесть тел были найдены в 2-6 км вниз по течению от места аварии, ещё одно обнаружено в 10 км. Такая ситуация объясняется усилением скорости течения реки в связи с сильными дождями всю предыдущую неделю. Венгерские спасатели вместе с коллегами из Сербии ищут пропавших без вести вниз по течению реки. МИД РК призвал правительства стран, через которые проходит Дунай, в том числе Хорватии, Румынии и Украины, оказать содействие в проведении поисково-спасательных работ 
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