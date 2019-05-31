КНДР подтвердила вспышку вируса африканской лихорадки

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КНДР уведомила Международное эпизоотическое бюро об обнаружении вспышки африканской лихорадки в уезде Уси-гун провинции Чагандо. Из 99 свиней, содержавшихся на данном объекте, 77 умерли от болезни, 22 были забиты в рамках карантинных мер. Несмотря на то, что данное заболевание не представляет опасности для людей, оно смертельно для свиней. Вирус был обнаружен в Китае в августе прошлого года, после чего болезнь распространилась на соседние страны, такие как Монголия и Вьетнам. Его обнаружение в КНДР может ещё больше ухудшить продовольственную ситуацию в стране. Южнокорейские карантинные власти опасаются, что вирус африканской лихорадки может быть занесён в страну через диких кабанов, которые пересекают демилитаризованную зону.