МИД РК решил уволить дипломата, обвиняемого в разглашении конфиденциальных данных

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Дипломат, который передал содержание телефонного разговора президентов РК и США депутату от оппозиционной партии Свободная Корея Кан Хё Сану, уволен из внешнеполитического ведомства. Другого сотрудника МИД, который распечатал запись вышеуказанного разговора, тем самым поспособствовав утечке закрытых данных, также решено наказать, сократив его должностной оклад в течение трёх месяцев. Такое решение было принято в четверг дисциплинарной комиссией, которую возглавляет первый заместитель министра иностранных дел РК Чо Сэ Ён. Изначально в МИД подозревали, что провинившийся дипломат ранее также передавал закрытую информацию депутату, однако данные подозрения не нашли подтверждения. Между тем, сторона защиты данного сотрудника МИД выступила против решения комитета, назвав увольнение чрезмерной мерой, так как действия дипломата, приведшие к утечке данных, не были умышленными.