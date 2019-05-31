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По состоянию на конец прошлого года, в США заморожены северокорейские активы на сумму 74 млн долларов. Это на 17,3% больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в опубликованном в четверг отчёте министерства финансов США. Санкции в отношении КНДР действуют не только против правительства, но и частных лиц и компаний, участвовавших в запрещённых операциях с этой страной. США заморозили также активы Ирана на сумму 107 млн 410 тыс. долларов и Сирии на 63 млн 400 тыс. долларов. Эти две страны находятся в чёрном списке США наряду с КНДР.