В РК отметили День моря

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31 мая в РК в 24-й раз отметили День моря. Торжественная церемония состоялась в Ульсане. В ней приняли участие 2 тыс. человек, в том числе премьер-министр Ли Нак Ён, министр морского и рыбного хозяйства Мун Сон Хёк, представители правительства, общественных организаций, судоходных и рыболовных компаний. Этот день был учреждён в 1996 году с целью признания значимости работников отраслей, связанных с морем. В ходе мероприятия прошло награждение граждан, внёсших вклад в развитие отечественной океанографии и рыболовства. В своём выступлении министр Мун Сон Хёк призвал начать движение за сокращение объёма пластикового мусора в море. С 31 мая по 9 июня министерство проводит «Неделю моря», в рамках которой запланированы различные культурные мероприятия.