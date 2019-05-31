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Экономика

Платёжный баланс РК за май может оказаться дефицитным

Write: 2019-05-31 13:57:55Update: 2019-05-31 13:59:29

Платёжный баланс РК за май может оказаться дефицитным

Photo : YONHAP News

31 мая правительство РК провело закрытое заседание по вопросам экономики под председательством вице-премьера, министра планирования и финансов Хон Нам Ги. Стороны обсудили вопросы торгового противостояния США и Китая, прогнозы в сферах экспорта и платёжного баланса, меры противодействия внешним рискам. Участники заседания согласились с тем, что торговый конфликт Вашингтона и Пекина  оказывает существенное влияние на южнокорейскую  экономику. Было принято решение выработать меры противостояния этому влиянию. Озвучен также прогноз о возможности снижения майского объёма экспорта в связи с удешевлением полупроводников и замедлением роста мировой экономики. Указывается, что апрельский платёжный баланс может оказаться дефицитным. 
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