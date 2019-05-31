Сеул готов сотрудничать с Пхеньяном в борьбе с африканской лихорадкой

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Южнокорейская сторона готова начать переговоры с Севером о совместной борьбе с африканской лихорадкой. Об этом сообщила в пятницу представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Ю Чжин. По её словам, Юг готов к сотрудничеству с Севером в деле предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Правительство РК неоднократно предлагало северокорейской стороне содействие в проведении мер карантинных мер. Между тем, 1 июня замминистра по делам воссоединения намерен посетить зоны карантина в приграничных с Севером районах, чтобы оценить степень готовности к недопущению вируса в страну.