Фильм «Паразиты» на первом месте по просмотрам по версии Box Office

Photo : YONHAP News

Южнокорейский фильм «Паразиты», за который режиссёр Пон Чжун Хо был удостоен «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля, находится в топе по продажам билетов на внутреннем рынке. По данным Корейского комитета развития кинематографии, представленным 31 мая, в четверг картина заняла первое место в рейтинге веб-сайта Box Office, отслеживающего кассовые сборы, картина заняла первое место. В день премьеры его посмотрели 568.451 человек. Предполагается, что по итогам второго дня показа показатель превысит миллионную отметку. До сих пор факт получения наград Каннского кинофестиваля не оказывал значительного влияния на продажи билетов. Фильм «Паразиты» стал исключением, обладая не только тонким мотивом, оценённым на мировом уровне, но и доступностью восприятия для широкого круга зрителей.