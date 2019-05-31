Внутренняя миграция в РК в апреле сократилась

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Активность внутренней миграции в РК в апреле незначительно снизилась. По данным Национального статистического управления, в прошлом месяце в другие районы и населённые пункты переехали 580 тыс. человек. Это на 1,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Коэффициент внутренней миграции, рассчитываемый из отношения количества переезжающих на 100 человек, снизился на 0,2%, составив 13,9%. Из крупных городов отмечен чистый отток населения. Так, в Сеуле он составил 4.738 человек, в Пусане 2.110, в Тэгу 1.728, в Тэчжоне 1.230. Представитель управления заявил, что колебания активности внутренней миграции связаны в основном с неравномерностью заселения в многоквартирные дома. К примеру, в Сэчжоне наблюдается постоянный приток населения за счёт активного строительства. В общем же в указанный период 67,7% миграции пришлось на передвижения внутри городов и провинций, а 32,3% - на междугородние переезды.