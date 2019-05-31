Государственный пенсионный фонд РК будет увеличивать долю активов за рубежом

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Государственный пенсионный фонд РК увеличит зарубежные инвестиции. 31 мая комитет по управлению фондом провёл заседание, на котором был принят среднесрочный план распределения капитала на период с 2020 по 2024 год. Согласно ему, к 2024 году доходность решено увеличить до 5,3%. Схема распределения капитала определена следующим образом: 45% акции, 40% облигации, 15% инвестиции. Такое перераспределение решено осуществлять постепенно. Кроме того, в документе предусмотрено доведение доли активов за рубежом до 50%. По состоянию на конец 2018 года показатель был чуть выше 30%. Для его увеличения планируется расширение инвестиций в корпоративные облигации с высокой доходностью.