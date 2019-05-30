Министры обороны РК, США и Японии договорились поддерживать сотрудничество

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Главы оборонных ведомств РК, США и Японии – Чон Гён Ду, Патрик Шанахан и Такэси Ивая договорились поддерживать сотрудничество в денуклеаризации КНДР и достижении прочного мира на Корейском полуострове. Встреча состоялась в воскресенье в Сингапуре в рамках Азиатского саммита по безопасности, известного также как «Шангри-Ла диалог». Как отмечается в совместном заявлении, три страны подтвердили приверженность полному выполнению резолюций Совета Безопасности ООН. Они сошлись во мнении, что КНДР должна полностью выполнять свои обязательства, договорились развивать трёхстороннее сотрудничество в сфере безопасности посредством обмена информацией, политических консультаций на высоком уровне и совместных учений. Это была первая трёхсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств с октября 2018 года. Между тем, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, призвав США и КНДР возобновить диалог и стремиться к улучшению отношений, отметил необходимость рассмотреть вопрос об отмене санкций против Пхеньяна. Он также заявил, что мировое сообщество должно «позитивно отреагировать на законные опасения КНДР и своевременно инициировать обратимую оговорку к резолюциям Совета Безопасности ООН».