Группа «Бантхан сонёндан» выступила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне

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1 и 2 июня южнокорейская группа «Бантхан сонёндан» (BTS) выступила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне – самой большой спортивной и концертной площадке Великобритании. Около 60 тыс. любителей творчества BTS заполнили стадион во время первого концерта, горячо приветствуя своих любимцев. Концерт транслировался южнокорейским интернет-порталом Naver. Для «Бантхан сонёндан» данное выступление было очень важным и символичным, поскольку именно на этой сцене выступали легенды– Queen, Beatles, Майкл Джексон и Мадонна. Первоначально планировалось дать лишь один концерт 1 июня, но билеты на него были полностью распроданы менее чем за два часа, поэтому было принято решение провести второй концерт, на который также пришли около 60 тыс. зрителей. 7-8 июня «Бантхан сонёндан» даст концерты во Франции. Они пройдут на стадионе Stade de France в Сен-Дени, северном пригороде Парижа.