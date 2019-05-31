Южнокорейский экспорт сократился в мае на 9,4%

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Южнокорейский экспорт составил в мае 45 млрд 910 млн долларов, сократившись на 9,4% в годовом исчислении. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, сокращение экспорта продолжается шесть месяцев подряд с декабря прошлого года. Эксперты объясняют данную ситуацию неблагоприятными внешними факторами, в частности, негативным влиянием торгового конфликта между США и Китаем. Экспорт в Китай сократился на 20,1%, в Евросоюз – на 12,6%. При этом экспорт в США увеличился на 6%. Импорт сократился на 1,9%, составив 43 млрд 640 млн долларов. Таким образом, профицит торгового баланса составил в мае 2 млрд 270 млн долларов. Он также продолжает неуклонно сокращаться, но экспорт превышает импорт 88 месяцев подряд.