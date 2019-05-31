Стивен Бигэн: КНДР и США сумеют выполнить все задачи, обозначенные на саммите в Сингапуре

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КНДР и США сумеют выполнить все задачи, обозначенные 12 июня на саммите в Сингапуре. Об этом заявил спецпредставитель США по Корейскому полуострову Стивен Бигэн, который принимает участие в проходящей в Сингапуре Международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла Диалог». Он также выразил уверенность в том, что с помощью постоянных переговоров стороны смогут смягчить разногласия. Между тем, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Вашингтон пока не видит необходимости в возобновлении совместных военных учений с Сеулом. Он отметил, что вооружённые силы двух стран на Корейском полуострове сохраняют необходимый уровень боеготовности.