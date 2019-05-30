В Сеуле состоялась встреча министров обороны РК и США

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3 июня в Сеуле состоялась встреча главы южнокорейского оборонного ведомства Чон Гён Ду и исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана. Стороны обсудили важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества. В их числе ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове, совместные учения, намеченные на второе полугодие, передача Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Незадолго до этого в рамках Международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла Диалог» главы министерств обороны двух стран подчеркнули первоочерёдность дипломатического решения северокорейской ядерной проблемы. В этой связи, предполагается, что в ходе встречи в Сеуле они обсудили меры поддержки таких усилий. Был также затронут вопрос о проведении намеченных на август совместных учений «Тонмэн 19-2», которые заменяют прежние южнокорейско-американские учения Ulchi Freedom Guardian.