Фильм «Паразиты» посмотрели более 3 млн южнокорейцев

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Фильм «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо, получивший главную награду Каннского кинофестиваля, посмотрели 3 млн 360 тыс. человек. По данным Корейского комитета развития кинематографии, в день премьеры 26 мая показатель составил 560 тыс. человек, в последующие дни он достигал 1 млн зрителей. Таким образом, фильм «Паразиты» с большим отрывом от других фильмов занял первое место в рейтинге веб-сайта Box Office, отслеживающего кассовые сборы. Фильм «Паразиты» стал самым популярным среди южнокорейских картин, удостоенных наград Каннского кинофестиваля.