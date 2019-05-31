Хон Нам Ги: Настал момент для обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста

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Настал момент для общественного обсуждения вопроса об увеличении пенсионного возраста. Об заявил вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги в передаче KBS 1TV По данным экспертов, с 2020 года темпы сокращения трудоспособного населения заметно увеличатся по сравнению с тем, что было два года назад. Ожидается, что в следующем году сокращение составит 232 тыс. человек, что в четыре раза больше, чем в этом году. К 2030 году отметка может достичь 520 тыс. человек, что крайне негативно отразится на экономическом росте. В этой связи Хон Нам Ги заявил о необходимости пересмотра пенсионной политики. На этом фоне на первый план выходит проблема рабочих мест для молодёжи, которая усугубится в случае увеличения количества пожилых людей, вынужденных работать из-за повышения пенсионного возраста. По словам Хон Нам Ги правительство будет работать над этим вопросом. Он также прокомментировал мнение об угрожающей экономической ситуации. Хон Нам Ги, в частности, заявил, что категорически не согласен с этим, отметив, что во втором полугодии состояние экономики улучшится. Коснувшись повышения минимального размера оплаты труда, вице-премьер отметил, что оно оказало влияние на ряд уязвимых отраслей экономики.