РК и Филиппины договорились обсудить соглашение о свободной торговле

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РК и Филиппины намерены до ноября этого года достичь договорённости по соглашению о свободной торговле. 3 июня в Сеуле директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи и министр торговли Филиппин Рамон Лопес подписали совместную декларацию о начале переговоров по этому вопросу. Стороны решили достичь реальных результатов до специального саммита РК – АСЕАН, который пройдёт 25-26 ноября в Пусане, и 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В 2018 году двусторонний товарооборот составил 15,6 млрд долларов. Правительство РК ожидает, что соглашение о свободной торговле с Филиппинами внесёт вклад в «новую южную политику» Сеула. 4-5 июня представители двух стран проведут первый раунд официальных переговоров по подготовке документа.