Южнокорейцы недовольны доходом, но удовлетворены состоянием своего здоровья

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Южнокорейцы недовольны своим доходом, но удовлетворены ситуацией со здоровьем и семьёй. Такими стали результаты исследования, проведённого группой учёных из Сеульского государственного университета под руководством профессора Юн Ён Хо. Субъективный индекс благосостояния (SWBI) определён на основе опроса 1.200 человек в период с марта по май 2018 года. При этом учитывалась оценка по десятибалльной шкале по 14-ти критериям. Относительно семьи и здоровья показатель оказался самым высоким - 7,1 балла. В критерии экологии отметка стала самой низкой – 6,2 балла. Уровень удовлетворённости доходом и работой также составил 6,4 балла. Индекс среди людей в возрасте ниже 50 лет оказался в 1,5 раза выше, чем в более старшей возрастной группе. Седи мужчин показатель в 1,3 раза выше, чем среди женщин. Среди людей, состоящих в браке, отметка в 1,5 раза выше, чем среди тех, кто пока не имеет семьи. Отдельный опрос был проведён об общей удовлетворённости уровнем жизни. Результат составил 4,57 балла из 7 возможных.