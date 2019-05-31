РК на первом месте по желанию молодёжи обучаться за рубежом

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Японская газета «Нихон Кэйдзай» провела опрос молодёжи в возрасте от 13 до 29 лет в семи странах об уровне понимания других культур и способности их восприятия. В список объектов исследования вошли РК, Япония, США, Франция, Великобритания, Германия, Швеция. Результаты были представлены 3 июня. В рамках опроса респондентам был задан вопрос о желании учиться за рубежом, в том числе короткое время. Наиболее высокий показатель был отмечен в РК – 65,7%. Далее следуют США, Франция, Великобритания, Германия, Швеция, Япония. Исследование было проведено с целью выяснить уровень готовности молодых людей к роли полноценных членов мирового сообщества. Предполагается, что на желание отправиться на учёбу за рубеж влияют самые разные факторы, в том числе уровень занятости на родине.