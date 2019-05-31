Лидер КНДР появился на публике в сопровождении Ким Ён Чхоля, считавшегося репрессированным

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Как сообщили северокорейские СМИ, 2 июня лидер Ким Чон Ын вместе со своей женой Ли Соль Чжу побывал на концерте кружков художественной самодеятельности жён офицеров Корейской народной армии. Его сопровождал заместитель председателя ЦК ТПК, заведующий отделом Единого фронта Ким Ён Чхоль, отвечавший за саммит КНДР-США в Ханое. Ранее южнокорейская газета «Чосон ильбо» сообщала, что Ким Ён Чхоль был смещён со своего поста и отправлен на «перевоспитание» в провинцию в связи с провалом саммита. Ким Ён Чхоль сидел на концерте недалеко от Ким Чон Ына. Между тем, неизвестна судьба спецпредставителя госсовета КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоля, который участвовал в подготовке саммита. Северокорейские СМИ третий день подряд сообщают об активности Ким Чон Ына. Судя по всему, внутренние перестановки в окружении, связанные с неудачей ханойского саммита, завершены. На этом фоне вызывает интерес, как изменит Север стратегию переговоров по денуклеаризации.