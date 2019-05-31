Будапеште арестован капитан судна Viking Sygin

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1 июня по решению Будапештского суда арестован капитана судна Viking Sygin 64-летний гражданин Украины. Ордер на арест был выдан в связи с подозрениями в том, что именно его халатность привела к столкновению с катером на Дунае и гибели людей. Срок содержания под стражей может составить месяц. Следственные органы опасаются, что подозреваемый, будучи иностранцем, может скрыться. Он может быть освобождён из-под ареста под залог в 15 млн форинтов или примерно 45 тыс. евро. До окончания судебного разбирательства он должен будет находиться в Будапеште с электронным устройством отслеживания его местонахождения. Прокуратура, между тем, выступила против освобождения. Адвокат капитана отрицает его вину, поскольку во время крушения прогулочного катера он не отклонялся от маршрута и не допускал других ошибок. На видеозаписи видно, как после столкновения он пытался скрыться с места столкновения. 30 мая прогулочный катер затонул в Дунае после столкновения с круизным судном. На борту затонувшего судна находились 2 члена экипажа и 33 южнокорейских туриста. Лишь семерых из них удалось спасти, семеро погибли, остальные считаются пропавшими без вести.