РК находится в преддверии летнего отпускного сезона

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Во время летнего отпуска южнокорейцы в среднем намерены потратить 830 долларов. На это указывают результаты опроса, проведённого интернет-порталом по трудоустройству Saramin среди 1.744 человек. 76,6% респондентов заявили, что планируют этим летом отправиться в отпуск. 68% респондентов планируют провести отпуск внутри страны, они намерены потратить на отпуск примерно по 500 долларов. Среди тех, кто собирается отдохнуть за рубежом, показатель в три раза выше - 1.600 долларов. Наиболее предпочтительные для отпуска регионы - страны Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, в том числе Вьетнам, Таиланд, Япония, Китай, а также страны Европы. Большинство корейцев намерены взять отпуск в период с конца июля по начало августа.