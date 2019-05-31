Южнокорейцы озабочены неравенством в уровне доходов

85,4% южнокорейцев согласны с наличием в стране проблемы поляризации населения по уровню доходов. На это указывают результаты исследования, проведённого в прошлом году Корейским институтом здравоохранения и социальных проблем среди 3.873 человек. Против такого утверждения высказались лишь 2,7% респондентов. 55,6%считают, что решать эту проблему должно правительство. 80,8% выразили позицию, что важным условием успеха в жизни является наличие богатой семьи. Относительно высокий показатель отмечен по вопросу о равных возможностях на получение образования – 47,4%. Только 38,2% респондентов считают относительно высоким шанс на повышение социального и экономического статуса, если усердно работать. В докладе, составленном по итогам исследования, указывается на необходимость скорейшего сокращения неравенства в уровне доходов, на рынке труда, в сфере образования, а также обеспечения равных социальных лифтов для населения.